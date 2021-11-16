Москва, , 16:35 — REGNUM Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что ЕС придется выбирать между российскими углеводородами и защитой Украины, — это чистая риторика, так как у европейских стран нет никакой альтернативы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Борис Джонсон Garry Knight

«Это чистая риторика, которой подвержены любые политические руководители, — сказал Остапкович. — Для политиков главное — делать заявления. Но пока что никакой серьезной альтернативы для российского газа нет. Потому что СПГ фактически не работает у американцев. По нашим топливным ресурсам цены самые демократичные. Они нигде не найдут [выгоднее]. Если они, конечно, не обеспечат технологического прорыва, позволяющего заменить газ альтернативными источниками. А до тех пор они (ЕС — прим. ИА REGNUM) обречены на наши топливные ресурсы, на наши нефть и газ. И они это прекрасно понимают. И их это устраивает. Им даже находящиеся под боком норвежцы обойдутся дороже. Надо признать, что наше топливо для Европы — самое дешевое. Да, иногда возникают конфликтные ситуации. Но парадигма не изменится. А разговоры продолжаются уже лет 20−30. Это известный концерт».

Как пояснил Остапкович, Джонсон, сделав такое заявление, хотел посмотреть, какой будет реакция России и Европы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что бизнесмены из стран Европейского союза не станут прислушиваться к заявлениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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