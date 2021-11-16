ЕС никуда не денется от российских углеводородов – экономист Остапкович
Москва, 16 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что ЕС придется выбирать между российскими углеводородами и защитой Украины, — это чистая риторика, так как у европейских стран нет никакой альтернативы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Это чистая риторика, которой подвержены любые политические руководители, — сказал Остапкович. — Для политиков главное — делать заявления. Но пока что никакой серьезной альтернативы для российского газа нет. Потому что СПГ фактически не работает у американцев. По нашим топливным ресурсам цены самые демократичные. Они нигде не найдут [выгоднее]. Если они, конечно, не обеспечат технологического прорыва, позволяющего заменить газ альтернативными источниками. А до тех пор они (ЕС — прим. ИА REGNUM) обречены на наши топливные ресурсы, на наши нефть и газ. И они это прекрасно понимают. И их это устраивает. Им даже находящиеся под боком норвежцы обойдутся дороже. Надо признать, что наше топливо для Европы — самое дешевое. Да, иногда возникают конфликтные ситуации. Но парадигма не изменится. А разговоры продолжаются уже лет 20−30. Это известный концерт».
Как пояснил Остапкович, Джонсон, сделав такое заявление, хотел посмотреть, какой будет реакция России и Европы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что бизнесмены из стран Европейского союза не станут прислушиваться к заявлениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.