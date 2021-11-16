р.п. Пителино, , 16:42 — REGNUM Детский игровой комплекс сбросили в пруд вандалы в посёлке Пителино Рязанской области. Сломанные конструкции ремонту и восстановлению не подлежат, сообщили 15 ноября в пресс-службе администрации Пителинского муниципального района.

Водоем Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Новая площадка для детских игр располагалась на территории Синельщикова пруда. В ночь на 14 ноября вандалы разломали конструкции, сбросили деревянный игровой комплекс с лестницей и горкой в воду.

«Очень горько и обидно читать такие новости. Я лично был на открытии и помню, как местные жители радовались благоустройству общественного пространства. На реализацию проекта были потрачены немалые средства, в том числе и добровольные пожертвования граждан. Так дети остались без игрового комплекса. Администрация поселка направила заявление в полицию. Но если виновные проявят сознательность, извинятся и возместят ущерб — это будет лучше для них. Я со своей стороны держу ситуацию на контроле», — написал на своей странице в социальной сети председатель областной думы Аркадий Фомин.

На благоустройство общественного места в 2020 году по проекту местных инициатив потратили почти два миллиона рублей.