Москва, , 16:34 — REGNUM Российская компания «Кронштадт» начала сборку опытного образца тяжёлого ударного беспилотника «Сириус», сообщает 16 ноября газета «Известия».

БПЛА «Орион» Kronshtadt.ru

По словам генерального директора компании Сергея Богатикова, опытный экземпляр «Сириуса» собирается на заводе в Москве.

Напомним, ранее компания «Кронштадт» заявляла о планах развития концепции ударного дрона «Орион» и разработки более тяжёлой машины со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с «классической» боевой авиацией.

БПЛА «Сириус» оснастят двумя двигателями, он будет иметь больший радиус действия и солидную боевую нагрузку.

Известно, что прототип «Сириуса» имел взлётный вес в две тонны, размах крыла до 23 метров и продолжительность полёта до 20 часов.

Новый образец тяжёлого ударного БПЛА должен работать на высотах до семи тыс. метров и развивать скорость до 180 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Министерство обороны РФ подписало с «Кронштадтом» первый контракт на закупку БПЛА «Сириус», который после принятия на вооружение получит обозначение «Иноходец-РУ».

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