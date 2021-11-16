В России начали сборку опытного образца тяжёлого ударного дрона «Сириус»
Москва, 16 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Российская компания «Кронштадт» начала сборку опытного образца тяжёлого ударного беспилотника «Сириус», сообщает 16 ноября газета «Известия».
По словам генерального директора компании Сергея Богатикова, опытный экземпляр «Сириуса» собирается на заводе в Москве.
Напомним, ранее компания «Кронштадт» заявляла о планах развития концепции ударного дрона «Орион» и разработки более тяжёлой машины со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с «классической» боевой авиацией.
БПЛА «Сириус» оснастят двумя двигателями, он будет иметь больший радиус действия и солидную боевую нагрузку.
Известно, что прототип «Сириуса» имел взлётный вес в две тонны, размах крыла до 23 метров и продолжительность полёта до 20 часов.
Новый образец тяжёлого ударного БПЛА должен работать на высотах до семи тыс. метров и развивать скорость до 180 км/час.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Министерство обороны РФ подписало с «Кронштадтом» первый контракт на закупку БПЛА «Сириус», который после принятия на вооружение получит обозначение «Иноходец-РУ».