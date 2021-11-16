Липецк, 16 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Подписание соглашения и сотрудничестве между администрацией Липецкой области и Русским географическим обществом состоялось в Москве. Как сообщает ИА REGNUM, свои подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и первый вице-президент РГО Николай Касимов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов подписал соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом

Документ определяет основы совместной деятельности в области изучения и популяризации географии и смежных наук, сохранения природы и культурного наследия, повышения качества образования, а также развития и освоения территории региона путём реализации научных, экологических, социальных, культурных программ и проектов. РГО и администрация Липецкой области намерены содействовать продвижению познавательного туризма, формированию культуры, чувства любви и бережного отношения к родному краю, истории и природе России.

Николай Касимов в приветственном слове подчеркнул, что работа региональных отделений РГО в значительной степени зависит от местных властей и меценатов. Для реализации проектов очень важны дружеские и рабочие отношения. Совместная научно-исследовательская, экспедиционная, издательская и другая деятельность является позитивной и продуктивной моделью существования Общества.

В ходе торжественной церемонии подписания соглашения Николай Касимов вручил Игорю Артамонову членский билет Русского географического общества и поблагодарил его за то, что он возглавил Попечительский совет Липецкого отделения Русского географического общества.

Глава региона рассказал, что его всегда интересовала география. По этому предмету он получил похвальную грамоту, обучаясь в школе.

«Большое спасибо за предоставленную возможность вступить в члены Русского географического общества. Это знаковое событие. Я надеюсь на развитие сотрудничества на нашей липецкой земле», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области отметил, что в регионе хорошо развито волонтёрское движение и региональная власть готова популяризировать идеи РГО в молодёжной и студенческой среде. В своей речи Игорь Артамонов также напомнил, что знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Пётр Семёнов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Регион заинтересован не только в его сохранении, но и в развитии. В планах — получение федерального статуса музеем-усадьбой Семёнова-Тян-Шанского, а также превращение его в круглогодично доступный для посетителей культурный и туристический объект всероссийского масштаба.

В ходе встречи также было подписано соглашение между Русским географическим обществом и музеем-усадьбой Семёнова-Тян-Шанского. Оно предусматривает организацию и проведение совместных проектов и мероприятий. Директор музея-усадьбы Галина Нестерова рассказала, что проект развития музея-усадьбы Семёнова-Тян-Шанского, создание здесь федерального заповедника — во многом идеологический вопрос. В последние годы Липецкая область серьёзно продвинулась в направлении его реализации и надеется на поддержку Русского географического общества.

Заместитель исполнительного директора — директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов со своей стороны добавил, что совместная работа в этом направлении уже ведётся. Общество готово включить музей-усадьбу Семёнова-Тян-Шанского в свой список туристических объектов, рекомендованных к посещению, а также поддержать создание федерального заповедника.