Бишкек, 16 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. На реализацию второй фазы проекта по созданию электронной базы данных лекарств из бюджета Киргизии выделили 60 млн сомов (51 млн рублей). Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Thebluediamondgallery.com База данных

Создавать и внедрять эту электронную систему продолжит турецкая компания «TCHealth Information Technology».

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На втором этапе планируется перевести в цифровой формат всех процессов и процедур в департаменте лекарственных средств, внедрить национальную систему прослеживаемости лекарств и медизделий, реализовать инвентаризационный контроль в организациях здравоохранения и разработать мобильное приложение для населения.

В минздраве отмечают, что на третьем этапе, который будет реализован в недалёком будущем, планируется разработка электронного рецепта и его интеграция с информационными системами фонда обязательного медстрахования, а также внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в процессы электронной обработки информации департамента лекарственных средств и медизделий.

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