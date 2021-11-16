Стокгольм, 16 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. С 12 ноября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на восемь. Данные 16 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 094 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 185 093 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2622 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 283 016 человек старше 16 лет, вторую — 6 977 713.

С начала пандемии в общей сложности 7957 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.