Долгопрудный, Московская область, , 16:34 — REGNUM Первый инновационный комплекс бесплатной диагностики состояния организма открылся на базе МФЦ в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом 16 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

МФЦ Александр Погожев © ИА REGNUM

«На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной записи проверить состояние здоровья. Первая такая станция открыта в МФЦ Долгопрудного», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По его словам, на этой станции здоровья жители Подмосковья могут бесплатно измерить давление, пульс, рост и вес, а также проанализировать состав своего тела. Прохождение диагностики на станции здоровья в МЦФ займет от 5 до 10 минут. Предварительная запись для обследования не требуется.

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