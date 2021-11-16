Долгопрудный, Московская область, 16 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Первый инновационный комплекс бесплатной диагностики состояния организма открылся на базе МФЦ в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом 16 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

«На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной записи проверить состояние здоровья. Первая такая станция открыта в МФЦ Долгопрудного», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По его словам, на этой станции здоровья жители Подмосковья могут бесплатно измерить давление, пульс, рост и вес, а также проанализировать состав своего тела. Прохождение диагностики на станции здоровья в МЦФ займет от 5 до 10 минут. Предварительная запись для обследования не требуется.