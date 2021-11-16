Лондон, 16 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Британская актриса Розамунд Пайк винит себя в провале экранизации видеоигры Doom. Об этом 16 ноября пишет издание Collider.

Цитата из к/ф «Частная война». реж Мэтт Хейнеман. 2018. Великобритания, США Розамунд Пайк в образе Мэри Колвин

Пайк рассказала, что она чувствует свою вину за провал фильма, так как в период съёмок она не знала о популярности Doom в фанатской среде. По словам актрисы, она могла бы лучше подготовиться к своей роли в картине.

Напомним, что премьера экранизации Doom состоялась в 2005 году. Главные роли в картине исполнили Карл Урбан, Дуэйн Джонсон и Розамунд Пайк.