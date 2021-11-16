Москва, 16 ноября 2021, 16:37 — REGNUM Распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, об изменении состава президиума Государственного совета страны, опубликовано на портале правовых актов.

Апрельское заседание Госсовета России
Апрельское заседание Госсовета России
Kremlin.ru

Распоряжением вносится изменение в состав президиума Госсовета РФ, утверждённый распоряжением президента страны от 21 декабря 2020 года. В документе указан новый состав:

  • глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов;
  • глава Астраханской области Игорь Бабушкин;
  • глава Ленинградской области Александр Дрозденко;
  • глава Узловского района (Тульская область) Марина Карташова;
  • глава Северной Осетии Сергей Меняйло;
  • глава Камчатского края Владимир Солодов;
  • глава Башкирии Радий Хабиров;
  • глава Республики Алтай Олег Хорохордин;
  • глава Калужской области Владислав Шапша;
  • глава Курганской области Вадим Шумков;
  • полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Добавим, что из состава президиума исключены:

  • глава Иркутской области Игорь Кобзев;
  • глава Ярославской области Дмитрий Миронов;
  • глава Тюменской области Александр Моор;
  • глава Магаданской области Сергей Носов;
  • глава Оренбургской области Денис Паслер;
  • глава Севастополя Михаил Развожаев;
  • глава Курской области Роман Старовойт;
  • глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов;
  • глава Коми Владимир Уйба;
  • глава Архангельской области Александр Цыбульский.

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