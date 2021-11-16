Москва, , 16:37 — REGNUM Распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, об изменении состава президиума Государственного совета страны, опубликовано на портале правовых актов.

Апрельское заседание Госсовета России Kremlin.ru

Распоряжением вносится изменение в состав президиума Госсовета РФ, утверждённый распоряжением президента страны от 21 декабря 2020 года. В документе указан новый состав:

глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов ;

; глава Астраханской области Игорь Бабушкин ;

; глава Ленинградской области Александр Дрозденко ;

; глава Узловского района (Тульская область) Марина Карташова ;

; глава Северной Осетии Сергей Меняйло ;

; глава Камчатского края Владимир Солодов ;

; глава Башкирии Радий Хабиров ;

; глава Республики Алтай Олег Хорохордин ;

; глава Калужской области Владислав Шапша ;

; глава Курганской области Вадим Шумков ;

; полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Добавим, что из состава президиума исключены:

глава Иркутской области Игорь Кобзев ;

; глава Ярославской области Дмитрий Миронов ;

; глава Тюменской области Александр Моор ;

; глава Магаданской области Сергей Носов ;

; глава Оренбургской области Денис Паслер ;

; глава Севастополя Михаил Развожаев ;

; глава Курской области Роман Старовойт ;

; глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов ;

; глава Коми Владимир Уйба ;

; глава Архангельской области Александр Цыбульский.

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