Путин изменил состав президиума Госсовета России
Москва, 16 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, об изменении состава президиума Государственного совета страны, опубликовано на портале правовых актов.
Kremlin.ru
Апрельское заседание Госсовета России
Распоряжением вносится изменение в состав президиума Госсовета РФ, утверждённый распоряжением президента страны от 21 декабря 2020 года. В документе указан новый состав:
- глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов;
- глава Астраханской области Игорь Бабушкин;
- глава Ленинградской области Александр Дрозденко;
- глава Узловского района (Тульская область) Марина Карташова;
- глава Северной Осетии Сергей Меняйло;
- глава Камчатского края Владимир Солодов;
- глава Башкирии Радий Хабиров;
- глава Республики Алтай Олег Хорохордин;
- глава Калужской области Владислав Шапша;
- глава Курганской области Вадим Шумков;
- полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
Добавим, что из состава президиума исключены:
- глава Иркутской области Игорь Кобзев;
- глава Ярославской области Дмитрий Миронов;
- глава Тюменской области Александр Моор;
- глава Магаданской области Сергей Носов;
- глава Оренбургской области Денис Паслер;
- глава Севастополя Михаил Развожаев;
- глава Курской области Роман Старовойт;
- глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов;
- глава Коми Владимир Уйба;
- глава Архангельской области Александр Цыбульский.