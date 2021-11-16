Москва, 16 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, об изменении состава президиума Государственного совета страны, опубликовано на портале правовых актов.

Kremlin.ru
Апрельское заседание Госсовета России

Распоряжением вносится изменение в состав президиума Госсовета РФ, утверждённый распоряжением президента страны от 21 декабря 2020 года. В документе указан новый состав:

  • глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов;
  • глава Астраханской области Игорь Бабушкин;
  • глава Ленинградской области Александр Дрозденко;
  • глава Узловского района (Тульская область) Марина Карташова;
  • глава Северной Осетии Сергей Меняйло;
  • глава Камчатского края Владимир Солодов;
  • глава Башкирии Радий Хабиров;
  • глава Республики Алтай Олег Хорохордин;
  • глава Калужской области Владислав Шапша;
  • глава Курганской области Вадим Шумков;
  • полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Добавим, что из состава президиума исключены:

  • глава Иркутской области Игорь Кобзев;
  • глава Ярославской области Дмитрий Миронов;
  • глава Тюменской области Александр Моор;
  • глава Магаданской области Сергей Носов;
  • глава Оренбургской области Денис Паслер;
  • глава Севастополя Михаил Развожаев;
  • глава Курской области Роман Старовойт;
  • глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов;
  • глава Коми Владимир Уйба;
  • глава Архангельской области Александр Цыбульский.