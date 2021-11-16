Белград, , 17:33 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич каждый день готовится к переговорам о цене на газ со своим российским коллегой Владимиром Путином. Об этом Вучич заявил журналистам 16 ноября в городе Шабац.

Газ Efraimstochter

Вучич отметил, что с президентом Путиным он намерен обсудить три вопроса: стоимость газа, продолжительность и «гибкость» договора.

«Три вопроса должны решить мы с Путиным — стоимость, продолжительность договора, гибкость договора. Мы в 2012 году потребляли 1,1 миллиарда кубометров газа, сегодня — 2,5. Мы должны получить более трех миллионов кубометров. Но у нас должна быть заложена и определенная гибкость условий, так как мы должны строить хранилища для того, чтобы не покупать три миллиардов, которых не можем использовать. А если не будем покупать, тогда эти 600 млн кубометров нам придется оплачивать по рыночной цене. Там много проблем», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что он надеется на то, что его страна получит в итоге лучшую цену на газ в Европе.

Напомним, что Александр Вучич встретится с Владимиром Путиным 25 ноября в Москве.