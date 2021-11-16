Хельсинки, 16 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Большинство граждан Российской Федерации, — 68 процентов, — положительно относятся к Финляндии. Такой результат показал социологический опрос, проведённый в России министерством иностранных дел Финляндии.

Флаг Финляндии

Как поясняет издание yle.fi, такие опросы проводятся с 2017 года ежегодно. По сравнению с предыдущим опросом, уровень одобрения Финляндии снизился на три процентных пункта, а количество респондентов, относящихся к Финляндии отрицательно, возросло с 5 до 6 процентов.

Жители крупных городов России относятся к Финляндии более позитивно, чем в среднем по стране. Наиболее высокий рейтинг одобрения отмечен в Мурманске — 94%.

Большинство россиян считают, что отношения между Россией и Финляндией — нормальные и спокойные. 16% считают отношения двух стран напряжёнными. Более половины опрошенных знают, что Финляндия не входит в военные блоки, 11% считают, что она близка к НАТО, а 7% думают, что Финляндия является членом НАТО.

На вопрос о желании переехать в Финляндию на постоянное место жительства в 2017 году положительно ответили 12%, в 2019 году — 15%, а в этом году их доля выросла до 18%.

Вопросы о проблемах в отношениях двух стран выявили тот факт, что скандалы вокруг опекунства над детьми практически полностью забыты, 69% опрошенных говорят, что не видели в СМИ ничего подобного. По вопросам о советско-финляндской войне («Зимней войне» по финской терминологии), большинство опрошенных (81%) заявили, что с тех пор прошло немало времени, и отношения двух стран теперь совсем другие.

Опрос проводился социологической организацией «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) в июне 2021 года по репрезентативной выборке. В нем приняло участие 1619 совершеннолетних респондентов из различных регионов России. Погрешность заявлена на уровне 3,4 процентных пункта. В сентябре 2021 года в северо-западных регионах РФ был проведен отдельный опрос. Было опрошено 1000 жителей Петербурга и Ленинградской области, 400 жителей Карелии и 400 жителей Мурманской области.