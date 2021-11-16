Рига, , 16:29 — REGNUM Вблизи границы с Белоруссией Латвия начала незапланированные военные учения The Decisive Point, которые в итоге могут стоить стране спокойствия. С таким заявлением выступила партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Мета.

Учения Africom.mil

Всю ответственность за подобную провокацию партия возложила на министра обороны Артиса Пабрикса, инициатора учений.

«Русский союз Латвии» воспринимает решение латвийского правительства и лично Артиса Пабрикса как активность, которая может привести к ответной реакции второй стороны и бессмысленной эскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что такие действия могут создать на латвийской границе ситуацию, аналогичную польской, что может привести к дополнительным проблемам, в первую очередь, для жителей страны.

«Русский союз Латвии» призвал правительство и лично министра обороны Артиса Пабрикса отказаться от дальнейшего проведения военных учений вблизи границ с Белоруссией, а также в дальнейшем избегать подобных незапланированных и ранее не объявленных учений.