Стокгольм, 16 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 27% шведских избирателей считают «очень или относительно важным», чтобы пост премьер-министра Швеции занимала женщина. Об этом свидетельствуют новые данные опроса газеты Aftonbladet и социологической службы Demoskop, опубликованные 16 ноября.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

37% респондентов ответили, что «не очень важно или совсем не важно», чтобы кабинет министров в стране возглавляла женщина. Разница между левыми и правыми избирателями очень велика.

Так, среди избирателей «Умеренных» только шесть процентов считают важным, чтобы — премьер-министром была женщина, среди сторонников Христианских демократов эта цифра составляет четыре процента.

Группа избирателей, которые считает гендерную принадлежность наиболее важной, — это избиратели «Зеленых» (70%). Среди избирателей «Социал-демократов» показатель составляет 51%.

В опросе, проведенном в период с 4 по 9 ноября, приняли участие 1196 человек.