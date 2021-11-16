Москва, , 16:48 — REGNUM Дом комика и певца Тимура Родригеза ограбили неизвестные. Об этом 16 ноября сообщает издание StarHit.

Тимур Родригез Скриншот с YouTube

Как отмечают жители коттеджного посёлка, в котором проживает Родригез, воруют ценные вещи не только у артиста. По словам соседки певца, их грабят «уже раз десятый за последнее время»: «Грабят очень организованно — человек может выйти в магазин на час, а жилье в это время обнесут».

По поводу ограбления дома Тимура Родригеза высказался его адвокат Сергей Жорин. «Действовали воры явно по наводке — сразу отправились в нужную комнату… Конечно, в коттедже были установлены камеры видеонаблюдения, но вместе с награбленным вынесли и сервер, где хранятся записи», — говорит он.

Добавим, что у Тимура Родригеза воры украли ювелирные украшения, а также крупную сумму денег. Среди похищенного было помолвочное кольцо его супруги.

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