Стокгольм, 16 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. 16 ноября оппозиционные партии «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов» представили совместный законопроект по бюджету Швеции на 2022 год. «Либералы», несмотря на то, что они сотрудничали с тремя партиями решили представить свой собственный законопроект». Однако представитель главной оппозиционной партии «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон считает, что шансы на принятие законопроекта оппозиции в риксдаге огромные. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT.

(сс) Self-taken Риксдаг

В ходе общения с журналистами Свантессон не смогла обойти вопрос, почему «Либералы» не присоединились к законопроекту.

«Почему они так поступили, можете спросить их. Но у нас с ними прошли действительно очень хорошие переговоры», — заявила политик.

По словам Свантессон, велика вероятность того, что бюджет оппозиции действительно пройдет в риксдаге. В то же время она отказалась комментировать, сможет ли правая оппозиция заручиться поддержкой «Центристов», которые также являются правой партией.