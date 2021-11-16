Стокгольм, 16 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. 16 ноября оппозиционные партии «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов» представили совместный законопроект по бюджету Швеции на 2022 год в противовес правительственному законопроекту. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«В сумме они хотят перенаправить порядка 20 миллиардов (€2 млрд — прим. ИА REGNUM). Среди прочего, они хотят увеличить вычеты налога на заработную плату в размере восьми миллиардов крон», — прокомментировала политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Оппозиция также намерена снизить налоги для пенсионеров на четыре миллиарда крон.

«Но, прежде всего, они хотят увеличить расходы на борьбу с преступностью. Например, к 2024 году будут увеличены зарплаты полицейских и в стране появятся еще десять тысяч новых стражей правопорядка», — добавила журналистка.