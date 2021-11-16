Токио, , 16:22 — REGNUM Заявки на предварительную регистрацию в мобильной игре Final Fantasy VII: The First Soldier оставили более двух миллионов человек. Об этом 16 ноября пишет портал Siliconera.

Final Fantasy Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Проекту удалось достичь таких показателей всего за день до релиза — игра выйдет 17 ноября 2021 года. Final Fantasy VII: The First Soldier будет доступна на мобильных устройствах с iOS и Android.

Напомним, что The First Soldier — это «королевская битва», события которой разворачиваются во вселенной игры Final Fantasy VII. Её разработкой занимаются студии Square Enix и Ateam.

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