Токио, 16 ноября 2021, 16:22 — REGNUM Заявки на предварительную регистрацию в мобильной игре Final Fantasy VII: The First Soldier оставили более двух миллионов человек. Об этом 16 ноября пишет портал Siliconera.
Проекту удалось достичь таких показателей всего за день до релиза — игра выйдет 17 ноября 2021 года. Final Fantasy VII: The First Soldier будет доступна на мобильных устройствах с iOS и Android.
Напомним, что The First Soldier — это «королевская битва», события которой разворачиваются во вселенной игры Final Fantasy VII. Её разработкой занимаются студии Square Enix и Ateam.
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