Ярославль, 16 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Ярославской области жители села смогут получать лекарства прямо в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). О новом механизме рассказали в правительстве Ярославской области.

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Ранее ИА REGNUM рассказывало о том, что в сельских ФАПах региона в продаже отсутствуют лекарства. На проблему обратило внимание региональное отделение ОНФ. Активисты связывали это с обязательной маркировкой лекарств, а региональные власти объяснили это перегруженностью медицинских организаций во время пандемии.

Так или иначе, теперь власти предложили способ решения проблемы. В ФАПы будут доставлять «заказы» жителей. Механизм работы простой — сотрудник передаёт заявки на приобретение лекарств в аптеку центральной районной больницы. Там формируется сводный заказ, который затем передаётся отправителю. В аптеке товар принимают и маркируют. Вывод медикаментов из оборота также осуществляется аптекой медорганизации.

Пока такая схема будет работать только в городском округе Переславль-Залесского. Ответственными за продажу назначены фельдшеры и акушеры местных ФАПов. Сейчас для продажи лекарств зарегистрировано 12 обособленных пунктов.