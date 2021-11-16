Киев, , 16:22 — REGNUM Протест выразил Киев в связи с указом президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», сообщили 16 ноября в пресс-службе украинского МИД.

Баба Яга Цитата м/ф «Баба Яга против!» реж.Владимир Пекарь. 1979. СССР

В ноте, переданной в МИД РФ, сказано, что указ «ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в указе Путина от 15 ноября правительству России поручено принять меры по смягчению условий допуска на российский рынок товаров из ДНР и ЛНР.

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