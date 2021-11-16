Киев, 16 ноября 2021, 16:22 — REGNUM Протест выразил Киев в связи с указом президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», сообщили 16 ноября в пресс-службе украинского МИД.
В ноте, переданной в МИД РФ, сказано, что указ «ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».
Читайте также: Политолог об указе Путина: Украина будет биться в истерике
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в указе Путина от 15 ноября правительству России поручено принять меры по смягчению условий допуска на российский рынок товаров из ДНР и ЛНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Колеров: Путин на 99% признал независимость Донбасса