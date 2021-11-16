Лондон, , 16:21 — REGNUM Бывший участник британского поп-бенда One Direction Гарри Стайлс рассказал о своих текущих и будущих ролях в фильмах, отметив, что он чувствует себя «вне зоны комфорта» во время киносъемок. Об этом информирует портал Dazed.

Гарри Стайлс Скриншот с YouTube

Гарри Стайлс запустил свой новый косметический бренд, специализирующийся на средствах по уходу за кожей. Стайлс рассказал о бренде, а также о своих недавних и предстоящих ролях в фильмах в интервью порталу Dazed. До выхода в прошлом месяце фильма Marvel «Вечные» Стайлс не снимался в кино с момент выхода в 2017 году фильма «Дюнкерк», но у него также есть еще два фильма на подходе — «Не волнуйся, солнышко» и «My Policeman». Говоря об актерской игре, Стайлс сказал: «Мне нравится бросать вызов самому себе и делать что-то другое кроме музыки, и кино определенно является тем местом, где я больше всего чувствую себя вне зоны своего комфорта. Я пришел из музыки, где, я думаю, никто на самом деле не знает, как это точно работает, но я в какой-то степени мог сказать, что чувствую себя в своей тарелке! Но в кино — я новичок. Я давно не выступал в качестве актера, так что это действительно круто почувствовать, что есть еще чему научиться. Ведь жизнь состоит в том, чтобы учиться».

Напомним, что последний альбом Гарри Стайлса «Fine Line», являющийся его второй сольной студийной работой, вышел в декабре 2019 года. 30 марта 2022 года у него запланировано шоу в Москве, которое было отложено еще с 2020 года из-за коронавируса.

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