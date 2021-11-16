Гарри Стайлс о киносъемках: «Чувствую себя вне зоны комфорта»
Лондон, 16 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Бывший участник британского поп-бенда One Direction Гарри Стайлс рассказал о своих текущих и будущих ролях в фильмах, отметив, что он чувствует себя «вне зоны комфорта» во время киносъемок. Об этом информирует портал Dazed.
Гарри Стайлс запустил свой новый косметический бренд, специализирующийся на средствах по уходу за кожей. Стайлс рассказал о бренде, а также о своих недавних и предстоящих ролях в фильмах в интервью порталу Dazed. До выхода в прошлом месяце фильма Marvel «Вечные» Стайлс не снимался в кино с момент выхода в 2017 году фильма «Дюнкерк», но у него также есть еще два фильма на подходе — «Не волнуйся, солнышко» и «My Policeman». Говоря об актерской игре, Стайлс сказал: «Мне нравится бросать вызов самому себе и делать что-то другое кроме музыки, и кино определенно является тем местом, где я больше всего чувствую себя вне зоны своего комфорта. Я пришел из музыки, где, я думаю, никто на самом деле не знает, как это точно работает, но я в какой-то степени мог сказать, что чувствую себя в своей тарелке! Но в кино — я новичок. Я давно не выступал в качестве актера, так что это действительно круто почувствовать, что есть еще чему научиться. Ведь жизнь состоит в том, чтобы учиться».
Напомним, что последний альбом Гарри Стайлса «Fine Line», являющийся его второй сольной студийной работой, вышел в декабре 2019 года. 30 марта 2022 года у него запланировано шоу в Москве, которое было отложено еще с 2020 года из-за коронавируса.