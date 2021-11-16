Бишкек, 16 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Азиатский банк развития предоставит правительству Киргизии техническую помощь в размере $1 млн (72,3 млн рублей) для перевода платформы государственных закупок в цифровой формат. Об этом сообщает пресс-служба международной финансовой организации сегодня, 16 ноября.

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В АБР отмечают, что эти деньги направят на разработку сквозной системы электронных закупок и приобретение нового серверного оборудования, на котором будет размещаться усовершенствованная платформа.

В рамках проекта будут создано новое и усовершенствовано существующее программное обеспечение, использующееся для обмена данными между госучреждениями.

При этом впервые в Туркестанском регионе функция подачи конкурсных заявок и гарантии выполнения контрактов будет включать технологию блокчейн, которая позволит проводить проверку и верификацию подлинности банковских гарантий, предоставляемых в режиме онлайн.