Тюмень, 16 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Тюмени эвакуировали посетителей из офиса отделения Сбербанка. На месте работали сотрудники Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

В здании Сбербанка на улице Кирова, 35 16 ноября эвакуировали посетителей из-за подозрительной бесхозной сумки. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги с охраняемого объекта около 16:00 по местному времени (14:00 мск). До прибытия кинологов были эвакуированы люди из офиса, оцеплена прилегающая территория.

В сумке, как выяснилось, находились личные вещи. Предметов, представляющих опасность, в ней не обнаружено.