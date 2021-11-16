Москва, , 16:15 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди») призвал обойтись без новой дифференциации людей на наличию или отсутствию паспорта болельщика, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«Мы сейчас живем в такое странное время, нас испытывает пандемия, в том числе наше гражданское общество, и люди делятся на ваксеров и аниваксеров, на тех, кто за будущие QR-коды и тех, кто против. Внедрение паспорта болельщика — это еще одна маленькая, но все-таки дифференциация людей на болельщиков и неболельщиков», — сказал Певцов.

Законопроект нужен прежде всего правоохранителям, но сейчас практически на всех стадионах введение такие меры видеофиксации, что нарушителя может задержать в течение двух-трех минут, отметил парламентарий.

В качестве аргумента против паспортов болельщиков он привел и опыт Турции, где введение такого ID привело к сокращению числа зрителей на стадионах на 50%.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об идентификации зрителей на спортивных соревнованиях. Речь идет об аналоге карты болельщика (fan ID), которая действовала на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и Кубке конфедераций FIFA 2017 года.

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