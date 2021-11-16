Монреаль, Канада, , 16:13 — REGNUM Стримеры популярной многопользовательской хоррор-игры Dead by Daylight стали жертвами DDoS-атак. Об этом 16 ноября сообщает издание Eurogamer.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

Одной из жертв DDoS-атак стал стример с ником Elix — к нему домой приехал наряд полиции и попытался арестовать. Однако ситуация быстро разрешилась, так как один из представителей правоохранительных органов сам оказался стримером Dead by Daylgiht.

Издание предполагает, что DDoS-атаки связаны с тем, что игра Dead by Daylight очень популярна в ЛГБТ-среде. Таким образом, хакеры пытаются навредить представителям сообщества.

Разработчики из Behaviour Interactive уже прокомментировали сложившуюся ситуацию. Они пообещали принять все возможные меры для защиты своих пользователей.

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