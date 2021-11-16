Волгоград, 16 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после прокурорской проверки в отношении главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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Установлено, что чиновник в 2019 — 2020 годах давал устные указания главам сельских поселений о заключении ряда гражданско-правовых договоров без проведения конкурсных процедур с четырьмя определёнными коммерческими фирмами. Эти компании получили свыше 34 млн рублей, выделенные на реализацию нацпроектов «Жильё и городская среда», «Культура», а также региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области». Таким образом, было нарушена конкурентная борьба за право освоения бюджетных средств.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Волгоградской области.