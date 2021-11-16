Москва, , 16:13 — REGNUM Вопрос миграционного кризиса обсудили по телефону российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили 16 ноября в пресс-службе Кремля.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко Kremlin.ru

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«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза — с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко обсудил с Меркель миграционный кризис на границе с Польше накануне, 15 ноября. Сегодня, 16 ноября, белорусский лидер уточнил, что предложил Берлину способы урегулирования кризиса.

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