Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Владельцы ресторанов и баров на улице Рубинштейна в центре Петербурга закрывают свои заведения из-за конфликтов с жильцами и из-за высоких ставок аренды. В качестве новых локаций рестораторы всё чаще выбирают улицы Некрасова, Маяковского и Жуковского.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустой бар на улице Рубинштейна

«Среди них (причин) можно отметить и противостояние с жильцами, которое уже превращается для рестораторов в реальные судебные решения, а также достаточно высокие арендные ставки. Именно из-за этого в городе начали формироваться новые ресторанные кластеры», — объяснила руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова «Новостям малого бизнеса».

Улица Рубинштейна является главным гастрономическим центром Петербурга. По данным 2ГИС, на 16 ноября на ней находится 56 ресторанов. По данным аналитиков, стоимость помещения на улице начинается с 70,4 млн рублей. По адресу Рубинштейна, 24, находится самый дорогой объект — его стоимость составляет 214 млн рублей. В месяц арендная плата за помещение начинается от 50 тыс. рублей.

Стоит отметить, что наиболее жесткий период пандемии улица Рубинштейна, одна из немногих, пережила успешно. Сейчас из ресторанного статуса всё больше заведений переходит в вечерне-ночной и развлекательный.