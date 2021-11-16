Владикавказ, 16 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии назначили нового министра образования и науки. Эту должность заняла Элла Алибекова, ранее исполнявшая обязанности главы минобра. Указ о ее назначении подписал 15 ноября глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Denis Syabukov Герб Северной Осетии

О новом главе ведомства известно, что она имеет два высших образования, окончив Северо-Кавказский горно-металлургический институт и Московский педагогический университет. В период с 2017 по 2021 год работала директором школы в Москве, а до этого — заместителем директора в нескольких московских школах.

До её назначением руководителем ведомства, обязанности главы минобра исполнял заместитель министра образования и науки Алан Аликов.

Напомним, формирование правительства Северной Осетии продолжается с момента избрания на должность главы республики Сергея Меняйло в сентябре 2021 года и сложении полномочий министров из прежнего состава правительства.