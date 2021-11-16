Таллин, 16 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. С марта 2020 года врачи Больничной кассы Эстонии стали проводить видеоприем пациентов. Об этом сообщил местный портал stolitsa.ee, отметив, что опыт признан удачным и его решено расширить.

Rosminzdrav.ru Телемедицина

Удаленные видеоприемы больных ведутся в дополнение к обычным приемам пациентов. По словам руководительницы проектов по развитию Больничной кассы Яарики Ярвисте, удаленные приемы позволяют сэкономить время и транспортные расходы человека.

Такие приемы являются хорошей альтернативой в любое время, но особенно сейчас, когда плановое лечение и приемы в Эстонии в некоторых местах были приостановлены из-за перегруженности больниц ковид-больными: «Если у обеих сторон есть возможность сделать это, использование видеосвязи может быть предпочтительнее, чем использование для приема телефонного звонка».

Отмечается, что удаленные видеоприемы обычно разрешены для повторных приемов, но, поскольку плановое лечение в настоящее время ограничено из-за пандемии, до конца 2021 года разрешено проводить через видеосвязь и первичные приемы.

Исследования и опросы показывают, что среди всех других видов проведения удаленных приемов прием по видеосвязи наиболее эффективен. Так опрос, проведенный в мае 2021 года, показал, что видеоприем создает более четкое ощущение «настоящего приема», чем прием по телефону. Видеоприем также повышает доверие к медицинскому работнику и упрощает понимание сложных объяснений.

К середине октября 2021 года в Эстонии было зарегистрировано около 223 000 удаленных приемов, что составляет 9,3% от объема всех приемов.