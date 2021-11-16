Баку, , 16:08 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Азербайджана завладели тактическим преимуществом на границе с Арменией в районе эскалации конфликта. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана Mod.gov.az

«Противник в панике оставляет свои позиции. Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

По данным Баку, азербайджанские военнослужащие вывели боевую технику армянской стороны из строя. Сообщается, что силы ВС Армении, которые сосредоточены возле границы «находятся под прицелом».

В минобороны Азербайджана возложили ответственность за эскалацию конфликта на Ереван. Ранее в минобороны Армении сообщили, что в боях на границе были потеряны две боевые позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. С обеих сторон есть сообщения о раненых.

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