Баку, 16 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Азербайджана завладели тактическим преимуществом на границе с Арменией в районе эскалации конфликта. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Mod.gov.az Министерство обороны Азербайджана

«Противник в панике оставляет свои позиции. Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

По данным Баку, азербайджанские военнослужащие вывели боевую технику армянской стороны из строя. Сообщается, что силы ВС Армении, которые сосредоточены возле границы «находятся под прицелом».

В минобороны Азербайджана возложили ответственность за эскалацию конфликта на Ереван. Ранее в минобороны Армении сообщили, что в боях на границе были потеряны две боевые позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. С обеих сторон есть сообщения о раненых.