Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Компания Nike изменила дату выхода коллекции обуви, созданной в коллаборации с рэпером Трэвисом Скоттом. Об этом 16 ноября пишет издание Complex.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

Причиной переноса старта продаж кроссовок Travis Scott x Air Max 1 на неопределённый срок стала трагедия, произошедшая на концерте Скотта. Ранее запуск коллекции кроссовок Трэвиса Скотта и Nike должен был состояться 16 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали около 300 человек. В результате давки погибли десять человек, в том числе девятилетний ребёнок.

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