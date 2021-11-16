Вашингтон, 16 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Компания Nike изменила дату выхода коллекции обуви, созданной в коллаборации с рэпером Трэвисом Скоттом. Об этом 16 ноября пишет издание Complex.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Причиной переноса старта продаж кроссовок Travis Scott x Air Max 1 на неопределённый срок стала трагедия, произошедшая на концерте Скотта. Ранее запуск коллекции кроссовок Трэвиса Скотта и Nike должен был состояться 16 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали около 300 человек. В результате давки погибли десять человек, в том числе девятилетний ребёнок.