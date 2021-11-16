Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об идентификации зрителей на чемпионатах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования.

Также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

За правительством РФ закрепляются полномочия по определению перечня официальных спортивных соревнований, при посещении которых, идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.

Речь идет об аналоге карты болельщика (fan ID), которая действовала на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и кубке конфедераций FIFA 2017 года.

Принятие предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать созданию и функционированию комплексной системы безопасности соревнований с учетом накопленного опыта при проведении официальных международных спортивных соревнований на территории нашей страны, отмечают в правительстве РФ.

При этом в Госдуме видят риски: снижение потока спортивного туризма, снижение числа болельщиков и зрителей, а также рост цен на билеты на соревнования из-за необходимости внедрения новой процедуры контроля.

Законопроект будет доработан ко второму чтению, в частности, предполагается учесть болельщиков, которые лишь один раз хотят посмотреть соревнование.

На реализацию законопроекта потребуется 773 млн рублей, уточнили в правительстве РФ.

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