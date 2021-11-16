16 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 17:56 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением мужчины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений соседям из-за межэтажного шума.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 15 ноября в южнокорейском городе Инчхоне в 12:50 по местному времени в полицейский участок доставили мужчину в возрасте старше 40 лет по обвинению в причинении беспокойства соседям, после чего отпустили.

Позднее, в 16:50 по местному времени, разъяренный мужчина, вернувшись домой, схватил нож, спустился к соседям, которые на него пожаловались, и нанес телесные повреждения супружеской паре в возрасте старше 50 лет и их дочери в возрасте старше 20 лет.

Известно, что девушка получила серьезное ранение в шею. Её доставили в больницу, где сделали экстренную операцию. О состоянии девушки не сообщается.

Насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют точные обстоятельства преступления.

«На дворе XXI век, а у нас по-прежнему строят дома так, что слышно соседей…», — негодует kdao***.

«Разозлился и взял в руки нож? Я понимаю, что можно размахивать руками во время сора, но чтобы взять и размахивать оружием…» — удивляется love***.

«Я понимаю, что чувствовал этот человек», — пишет zydl***.

«Из-за межэтажного шума я несколько раз менял квартиру», — жалуется ath1***.

«Его нужно сурово наказать!» — призывает sung***.

«Не удивлюсь, если этого психа отпустят», — комментирует zlag***.

«Южная Корея — страна, где царит беззаконие. Это рай для преступников», — пишет pfg5***.

«Строительные компании подкупают чиновников и экономят на стройматериалах. В итоге соседи ругаются и убивают друг друга из-за того, что кто-то плохо выполняет свою работу», — отмечает rome***.

«Необходимо изменить градостроительный кодекс!» — призывает dlak***.

«Казнить!» — требует han0***.

«Межэтажный шум действительно раздражает, но это не повод для убийства», — отмечает toot***.

«Носите дома тапочки, так шума будет меньше», — предлагает east***.

«Может, у него было какое-то психическое расстройство?» — интересуется swor***.

«При таком раскладе нужно было не к соседям идти, а прямиком в министерство земли, инфраструктуры и транспорта», — пишет hmh6***.