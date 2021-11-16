Архангельск, 16 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. С начала года в Архангельской области цены на строительный материалы выросли на 32%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Архстате, наиболее заметно подорожали пиломатериалы — почти в два раза.

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В целом цены на непродовольственные товары в регионе повысились на 8,2%. Легковые автомобили стали дороже на 11,2%, ювелирные и табачные изделия — на 11%, мебель — на 10,4%, канцелярские товары — на 9,1%. Цены и тарифы на услуги выросли на 5,1%.

В наибольшей степени увеличилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма — на 32,7%, проводного вещания — на 30,2%. Жилищные услуги выросли в цене на 3,6%, в том числе плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах — на 8,7%, взносы на капитальный ремонт — на 7,9%. Коммунальные услуги подорожали в среднем на 2,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продовольствие в Архангельской области выросли на 5,1%.