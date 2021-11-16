Воронеж, 16 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу завершил проверку воинских частей Западного военного округа в Воронежской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сергей Шойгу

Шойгу доложили о ходе оснащения частей новыми вооружениями, а также о развитии военной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, Министру представили современные средства транспортирования техники, и продемонстрировали порядок действий в составе автомобильных колонн.