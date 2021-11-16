Варшава, 16 ноября 2021, 16:04 — REGNUM Оружие против нелегальных мигрантов при необходимости будет использовано пограничниками Польши, сообщила 16 ноября журналистам пресс-секретарь погранохраны республики Анна Михальская.
Она добавила, что пограничники постараются не допустить такой ситуации. Представитель ведомства уточнила, что пограничники на все дежурства идут с боевым оружием, ведь они — силовики.
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