Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В одной из школ на востоке Санкт-Петербурга учащегося ранили ножом. Об этом 16 ноября ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Павел Расинский ИА Красная Весна . Нож

Серьезное ЧП произошло днем 16 ноября в Невском районе города. По предварительной информации, один из учеников средней школы порезал ножом сверстника. Пострадавшего ребенка госпитализировали с непроникающим ранением.

В настоящий момент на месте происшествия работают следствие и полиция.