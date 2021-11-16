Москва, 16 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,9%, превышая $82,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча. Станки-качалки

«Нет худа без добра — новости о затягивании процесса сертификации «Северного потока — 2» в Германии подтолкнули спотовые цены на газ в Европе наверх, косвенно поддержав нефтяной рынок.

Дополнительный позитив рынку принесли переговоры американского президента с лидером КНР, несколько повысившие оптимизм относительно экономического роста в Азии, обеспечивающей значительную часть мирового спроса на энергоносители.

В то же время объемы добычи сланцевой нефти в США продолжают расти, что негативно для цен на рынке.

Инвесторы ждут обновленного прогноза Международного энергетического агентства по спросу на нефть, а также предварительных данных по запасам за прошедшую неделю от Американского института нефти.

Также оптимизм рынка могут поддержать данные по потребительскому спросу в США.

При удачном стечении обстоятельств вполне возможно сегодня тестирование сопротивления уровня $84, вблизи которого проходит краткосрочный нисходящий тренд», — пояснил эксперт.

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