Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Американский актёр Вин Дизель поделился новостями о следующей части франшизы «Хроники Риддика». Об этом 16 ноября пишет «Мир Фантастики».

Цитата из к/ф «Риддик». реж Дэвид Туи. 2013. США, Канада Риддик

Актёр выложил кадр из оригинального фильма и написал, что «сегодня прошла удачная встреча». По словам Дизеля, он очень взволнован следующей главой франшизы.

Напомним, что премьера фантастического боевика «Хроники Риддика» состоялась в 2004 году. Картина является сюжетным продолжением фильма «Чёрная дыра».