Москва, , 16:00 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») грозит жесткими мерами в отношении экс-парламентариев предыдущего седьмого созыва, которые до сих пор не покинули служебные квартиры.

«Если в ближайшее время те из экс-депутатов, кто избирался от «ЕР», не освободят квартиры, к ним будут применены жесткие меры партийного воздействия — вплоть до исключения», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Недостойная ситуация для народных избранников: полномочия кончились — будьте любезны сдать служебное жилье, подчеркнул он.

Как сообщало ранее, девять бывших депутатов отказываются освобождать служебное жилье, еще в 17 квартирах живут не депутаты, а их родственники, помощники и даже родственники помощников, пишут «Ведомости».