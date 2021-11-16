Ереван, , 15:59 — REGNUM Вооружённые силы Армении в боях с азербайджанскими подразделениями потеряли на границе две боевые позиции. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«По состоянию на 16:00 (15:00 мск) ситуация в восточной приграничной зоне Республики Армения продолжает оставаться крайне напряжённой, — говорится в сообщении. — Известно о потере двух боевых позиций».

По данным ведомства, армянская сторона понесла потери. Эта информация уточняется. Ранее в минобороны Армении сообщили, что потери несёт и азербайджанская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. С обеих сторон есть сообщения о раненых.

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