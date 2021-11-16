Обнинск, Калужская область, , 16:26 — REGNUM В Обнинске Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Тверской области, который обвиняется в насилии в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Поврежденная действиями обвиняемого автомашина уголовного розыска

Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, в мае 2021 года сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что по Обнинску на автомобиле Mercedes-Benz красного цвета передвигаются лица, специализирующиеся на кражах дорого автотранспорта. На одной из улиц города две служебные машины заблокировали путь иномарке, трое сотрудников уголовного розыска подбежали к водителю и потребовали выйти из машины. В этот момент водитель Mercedes-Benz совершил наезд на одного из полицейских и протащил между двумя автомобилями, а затем, когда полицейский упал, проехал задним ходом колесами автомобиля по его ногам. Сотруднику уголовного розыска причинены переломы, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Расследование по фактам краж автомобилей продолжается по месту их совершения в Тульской области.

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