Уфа, , 16:00 — REGNUM Метель ожидается в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель в Калуге Kaluga-gov.ru

По данным метеорологов, ночью 17 ноября в республике ожидается снег. Днем может пройти небольшой мокрый снег, в некоторых районах ожидается метель, отложение мокрого снега на деревья и провода, гололед, на дорогах гололедица. Также может образоваться снежный накат, местами снежные заносы.

В некоторых районах ожидается сильный ветер. Температура ночью температура воздуха может понизиться до — 16 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки +1°С.

18 ноября в республике ожидается небольшой снег. Ночью может похолодать до — 25 °C, днем температура воздуха может прогреться до — 5 °C.